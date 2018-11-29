Balıkçının ağına takılan tarihi çapa müzeye kaldırıldı - DÜZCE
- Çapadan detaylar - Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul TaştanBalıkçının ağına takılan tarihi çapa müzeye kaldırıldı - Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçının ağına takılan eski çağlara ait olduğu değerlendirilen çapa, Düzce Müze Müdürlüğü'ne götürüldü - Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan: - "O bölgede sadece çapa olmadığını ve buna ait bir batık geminin de olabileceğini düşünüyoruz. Düzce Üniversitesi'nden hocalarımız burada dalış yapacak ve bölgeyi geniş çaplı araştıracaklar"DÜZCE (AA) - Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçının ağına takılan tarihi çapa Müze Müdürlüğü'ne kaldırılarak koruma altına alındı.Akçakoca limanından alınarak Düzce Konuralp Müze Müdürlüğü'ne getirilen ve bir Osmanlı gemisine ait 18. yüzyıldan kalma olduğu değerlendirilen çapanın korunabilmesi için burada havuz yapılarak içerisine konulacağı belirtildi. Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akçakoca ilçesinde deniz açığında bir balıkçının ağına takılan çapanın ilk incelemesinde 18. yüzyıl sonuna ait olduğunu belirlediklerini söyledi.
Çapanın yanında yaklaşık 800 kilogramlık bir zincirin de bulunduğunu anlatan Taştan, "Çapa koruma altına alınarak Müze Müdürlüğü'müze getirildi. Müze bahçesinde korunacak ve durumu iyi. Karadeniz'in altında oldukça iyi kalmış ve korunmuş. Durumunu bozmamak adına kapsamlı inceleme yapılana kadar su içerisinde muhafaza edeceğiz. Detaylı incelemenin ardından kesin tarihi netleşecektir." dedi. Bölgenin tarihi açıdan çok zengin olduğuna değinen Taştan, şunları kaydetti:"Bölge Konuralp ve Akçakoca Cenevizliler yaşantısı ile oldukça zengin. O bölgede sadece çapa olmadığını ve buna ait bir batık geminin de olabileceğini düşünüyoruz. Düzce Üniversitesi'nden hocalarımız burada dalış yapacak ve bölgeyi geniş çaplı araştıracaklar."