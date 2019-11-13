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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Balıkçılığın merkezlerinden Sinop'ta tekneler avlanma saatini bekliyor

Balıkçılığın merkezlerinden Sinop'ta tekneler avlanma saatini bekliyor

-Havadan iskelede gemiler detay

--Sinop Kalesinden iskele görüntüsü
--İskele içinde gemiler detay
--Çalışan balıkçılar detay
--Balıkçı İsmail Değer açıklamaları
--Detay

( SİNOP - ÖZEL) SİNOP

- Türkiye’nin balık merkezlerinden olan Sinop’ta, iskelede balıkçı gemileri avlanmak için bekleyişte. Avlanma saatlerinin olduğunu belirten balıkçı İsmail Değer, avlanmak için gemilerin akşam saatlerini beklediklerini ifade etti.
Değer, yaptığı konuşmada, “Avlanma saatleri var, saat 16:00’dan sonra avlanmaya çıkarlar, sabah 07.00’de da avlanmayı keserler. O saatten sonra avlanmak yasak. Biraz da deniz esiyorsa hava kötüyse haliyle limana yaklaşıyorlar, limanda bekliyorlar. Akşam saat 16.00 olduğunda da tekrar dışarıya avlanmaya çıkıyorlar. O nedenle iskelede bekliyor bu kayıklar, avlanmanın saatleri var o saatlerin dışında denizin içerisinde beklemiyorlar” dedi.
“Denizden ne çıkarsa bahtımıza” Balıkçı Değer, hamsi avlanmak için beklediklerini belirtti.
Değer, “Buradaki gemiler dışarıdan gelen Bandırma, Marmara’dan gelen kayıklar çoğunlukla. Bizim yerli kayıklarımızın çoğu Samsun, Giresun tarafında avlanıyor. Herkes hamsi arıyor, bazı kayıklarımız istavrit arıyor. Denizden ne çıkarsa bahtımıza” ifadelerini kullandı.
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