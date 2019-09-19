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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Balıkçıların umudu ekimde - DÜZCE

Balıkçıların umudu ekimde - DÜZCE

- Yerden ve havadan detay görüntüBalıkçıların umudu ekimde - Batı Karadeniz'deki balıkçılar, ekim ayında poyrazın etkisini yitirmesiyle daha fazla balık avlayarak limana dönmeyi umut ediyorDÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'deki balıkçılar, ekim ayında bölgede poyrazın etkisini yitirmesiyle daha fazla balık avlayarak limana dönmek istiyor."Vira bismillah" diyerek 1 Eylül'de denize açılan Düzce 'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar, hava şartları nedeniyle az miktarda avladıkları balıkla limana dönüyor.Balıkçılar, poyrazın ekim ayında etkisini yitirmesiyle daha fazla balık avlamayı umut ediyor. - "Poyraz bizi etkiledi"Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon başta hava şartları olmak üzere birçok nedenle az miktarda balık avlandığını söyledi.

"Hava şartları, küresel ısınma, deniz kirliliği, kotasız avcılık, boğazdaki dalyanların kapatılmaması gibi sorunlar var. Bunların hepsi üst üste gelince olumsuz sonuçlar ortaya çıkabiliyor." diyen Karakaş, son yılların en kötü sezonunu yaşadıklarını kaydetti.
Karakaş, poyraz nedeniyle balığın kıyıya yanaşmadığını dile getirerek, "Poyraz bizi etkiledi. Önümüzdeki günlerde rüzgarın kesileceğini düşünüyoruz. Ekim ayı başı için bir nebze de olsa umudumuzu koruyoruz." diye konuştu.

Deniz Kirliliği Bismillah Muhabir Küresel Isınma Avcılık 

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