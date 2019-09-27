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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Balıkçıların 1 Eylül'den beri ağlarına bekledikleri palamut gelmeye başladı Haberi

Balıkçıların 1 Eylül'den beri ağlarına bekledikleri palamut gelmeye başladı Haberi

drone görüntüsü

Gesi Alamut Balık Tezgahı 

-balık tezgahından ve balıklardan detay görüntü
-balıkçı Sefa Mete ile röportaj
-detaylar

( SİNOP ) SİNOP

- Karadenizli balıkçılar, av sezonunun başladığı 1 Eylül'den beri ağlarında istedikleri palamudu bulmaya başladı.
Özellikle palamut avında yaşanan büyük düşüş, balıkçıları gelecek günler adına tedirgin etmişti. Deniz suyunun soğumasıyla palamut tezgahlara düşmeye başladı.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Balıkçı Sefa Mete; “Rusya’da 15 derece olan deniz suyu sıcaklığı, Karadeniz bölgesinde ortalama 26-27 derece seyrinde izledi. Şuanda mevsimler normallere döndükçe palamut ve balık çeşitleri de normalleşmeye başladı.
Şuanda Eylül ayının 25’inden sonra Sinop’ta ve çevre bölgede palamut avlanması daha bir yoluna girdi diyebiliriz. Palamut fiyatları olarak ise gramına göre 10, 20 ve 30 TL’den satışa sunuyoruz. Ayrıca 5 kilogramlık deniz levreğimiz ağlara takıldı. Kilosunu 100 TL’den satışa sunuyoruz“ dedi.

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