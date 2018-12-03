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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Balıkçılar Trabzon hamsisini bekliyor

Balıkçılar Trabzon hamsisini bekliyor

balık tezgahlarından görüntü

Balık Tezgahları 

-balıkçılarla yapılan rop
-detaylar

( TRABZON )- Tezgahlarda kilosu12.5-15 TL’den satılan hamsiye pek rağbet yok- Balıkçılar fiyatın yüksek olmasının satışları olumsuz etkilediğini söylüyor TRABZON

- Trabzon’da bugün tezgahlarda kilosu 12.5-15 TL’den satılan hamsiye vatandaş pek rağbet etmezken, balıkçılar hamsinin Trabzon açıklarında avlanmadıkça fiyatının düşmeyeceği belirtiyor. Balıkçılar, hamsinin fiyatının geçtiğimiz haftaya göre tekrar yükselmesi nedeniyle satışların üçte bir oranında düştüğünü belirtirlerken, vatandaşların yine de balıklar arasında ilk tercihini hamsiden yana kullandığını belirtiyor. Bugün Trabzon’a hamsinin az geldiğini dolayısıyla fiyatların da buna bağlı olarak yükseldiğini belirten balıkçılar, 15 TL’ye sattıkları hamsiye pek rağbet edilmediğini söylediler. Balıkçılardan Erkan Keleş, az gelen hamsinin fiyatının da yüksek olduğunu ifade ederek “Hamsi bugün az geldi. Zonguldak, Ereğli taraflarında çok avlanma var dolayısıyla Türkiye'nin ve dünyanın her tarafına hamsi oralardan gidiyor, piyasaya oradan dağılıyor. Şu anda dört dörtlük ilk kez tezgahımıza hamsi geldi. Onun da kilosu 15 TL. İstavriti 10 TL’den satıyoruz. Bu sene sezon çok rahat. Çünkü az geliyor öz satıyoruz. Trabzon’un hamsisi çıkmadıktan sonra vatandaş hamsiyi bu fiyatlardan ve pahalı yiyecek. Aldığımız bilgilere göre hamsi bu taraflara yavaş yavaş dönüyormuş. Hamsinin şu an en lezzetli, en yağlı dönemi. Satışlarımız üçte bir düştü. Bir kilo hamsiye 15 TL hangi vatandaş veripte yiyecek. Hamsiyi yıllardır satıyorum 5 TL’den yukarı pek kimse hamsi almaz" diye konuştu.
Balıkçılardan Mehmet Öztürk de müşterilerin fiyatları yüksek bulduğunu belirterek sezonun önceki sezona göre iyi geçtiğini söyledi.

(BK-ÖS-Y)
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