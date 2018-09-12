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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Balıkçılar soğuk havayı bekliyor

Balıkçılar soğuk havayı bekliyor

TEZGAHTAKİ BALIKLAR

Kırım Katkı Maddesi Alamut 

-BALIKLARIN SULANMASI
-BALIKÇI AÇIKLAMASI
-BALIKLARIN TEMİZLENMESİ
-BALIK TARTILMASI

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Av mevsiminin açılmasıyla birlikte balıklar tezgahlarda sergilenmeye başladı.
Balıkesir’de balıkçılık yapan Osman Kantarlıoğlu bu yıl balığın bol olacağına dikkat çekerek “Havaların soğumasıyla birlikte balık bollaşacak”dedi.
Balıkesir’de balıkçılık yapan Osman Kantarlıoğlu sezonun yeni açılması nedeniyle balığın az miktarda çıktığını belirterek “Balık fiyatları maliyetlerden dolayı normalin üzerinde. Ama bu zamanla bollaştıkça balık fiyatlar düşecektir. Havalar sıcak olduğu için hem balıkta sıkıntı oluyor hemde müşteri yönünden talep fazla olmuyor. Balık fiyatları sardalya 10 lira, uskumru 10 lira, hamsi 15 lira, palamut 10-15 lira civarında. Çipura ve levrekler geçen seneye nazaran yem fiyatlarının yüksek olmasından dolayı yüksek 30-35 lira civarında. Ama deniz levreği ve çipurası olunca fiyat otomatikman artıyor. Balık geçen sene baya sıkıntılıydı şuan ki duruma göstergelere göre balığın olacağa görünüyor. Marmara’da balık şuan olmadığı için şuan Ege’den çalışılıyor, Marmara’da havaların soğumasıyla devreye girince balık bollaşacak”dedi.
Şarbondan tedirgin olanlara balık önerisi Kırmızı etteki şarbon hastalığından dolayı insanların kırımızı ete soğuk baktığına değinen balıkçı Kantarlıoğlu “Tavukta malum 45 günde kesildiği için insanlar antibiyotikli olduğu için talep olmuyor. Balık tamamen doğal tamamen denizden hiç bir katkı maddesi olmadan tutulan tek varlık. Şuan ki besin kaynağımız balık”şeklinde konuştu.
(OF-BD-
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