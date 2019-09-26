-BAYRAM YILMAZ İLE RÖP.

-HASAN AVCI İLE RÖP.

-DETAYLAR



( ZONGULDAK -ÖZEL) ZONGULDAK



- Zonguldak’ta 1 Eylül'de av yasağının kalkmasının ardından yeni sezona başlayan balıkçılar sezondan umutsuz olduklarını belirtti.

Balıkların az olması balıkçı esnafını düşündürürken sezonu Kasım ayında kapatabilme ihtimalinin olduğunu ifade eden esnaflar, tezgahta hamsiyi 15 liradan satıyor.Zonguldak’ta 1 Eylül'de av yasağının kalkmasının ardından yeni sezona başlayan balıkçılar yeni sezondan umutsuz olduklarını ifade etti.

Balıkların az olması ile birlikte satışlarda düşüş yaşayan esnaflar sezonu Kasım ayında kapatabileceklerini söyledi.



Tezgahlarda sadece hamsi olduğunu ifade eden balıkçı Bayram Yılmaz, “Fiyatların pahalı olduğu söylenemez, balık işi arz talep meselesi aslında fiyatlar makul çok büyük bir balıkçılık yok. Hamsi evet yerli çıkıyor palamutu unuttuk, istavrit yok, mezgit desen çöp elimizde kala kala bir hamsi kaldı. Palamut ufak ufak var ama öyle piyasayı doyuracak kadar yok. Çinekop için umudumuz var. Hamsi az çıktığı için fiyatlar böyle eskiden 10 bin kasa 5 bin kasa balık oluyordu. Şimdi 50 kasa 60 kasa balık geliyor. O yüzden piyasa çok dengesiz. Bu sene umudumuz yok. Bunun peşine istavrit, çinakop olmazsa 11 ayda tezgahları kapatırız gibi geliyor bana geçen senede buna benzer oldu ama 3-4 ay ekmek parası kazandık. Bu sene öyle bir şey yok” şeklinde konuştu.

Balık piyasasının her gün değiştiğini ifade eden balıkçı Hasan Avcı, “Bugün için hamsinin kilosu 15 TL balık fiyatları günden güne değişiyor. Balık bir gün az bir gün biraz daha fazla çıktığı için tutan kişiler bu balıkları ucuz fiyatlara vermiyor. Adamlar az balık tutuyorlar masraflar çok ağır. Ama bugünkü şartlarda 15 lira piyasaya göre normal sezona umutlu başlamadık sonucu ne olur onu bilemiyoruz. Eğer hamside gidersen tezgahlarda bir şey göremeyiz. Palamuttan şu ana kadar hiçbir görüntü yok. Tek tük oluyor ama bol olacağına dair bir belirti yok. İnşallah Ekim ayının ortaları Kasım ayının başlarına doğru beli bir şeyler olabilir” şeklinde konuştu.



