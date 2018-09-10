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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Balıkçılar sezon başlangıcından memnun - DÜZCE Haberi

Balıkçılar sezon başlangıcından memnun - DÜZCE Haberi

- Denize açılan balıkçı teknelerinden görüntüler - Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş'ın konuşması - Limandan görüntüler - Tekneden balık boşaltma görüntüleri Balıkçılar sezon başlangıcından memnun - Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Akçakoca'da balıkçılar, bol miktarda mezgit, palamut, hamsi ve barbun avlamanın memnuniyetini yaşıyor - Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş: - "Bol miktarda istavrit, barbun, mezgit ve palamut avlıyoruz. Tezgahtaki fiyatlarda da bu durum kendini hissettiriyor. Arkasının daha iyi olacağını düşünüyoruz"DÜZCE (AA) - Denizlerde avlanma yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından denize açılan balıkçılar, limana yüzleri gülerek dönüyor.Sabahın erken saatlerinde gırgır, trol ve küçük teknelerle denize açılan balıkçılar bol miktarda mezgit, palamut, hamsi ve barbun avlıyor.Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başlangıcının kötü hava şartlarında yapılmış olmasına rağmen Karadeniz'de avcılığın iyi başladığını söyledi.

Sezondan umutlu olduklarını dile getiren Karakaş, "Ciddi bir balık popülasyonu var, gayet memnunuz. Ciddi miktarda avcılık yapıyoruz. Çok iyi olmamakla beraber iyi durumda devam ediyoruz. Güzel balık var, av da veriyor şu an." diye konuştu.
Balıkçıların Karadeniz'de rüzgara maruz kaldığına işaret eden Karakaş, şunları kaydetti:"Bölgede birkaç gündür karayel rüzgarları esiyor. Rüzgarların birkaç gün daha devam etmesini bekliyoruz. Ama ara ara vermiş olduğu fırsatlarla denize çıktığımızda avcılık yapabiliyoruz. Bol miktarda istavrit, barbun, mezgit ve palamut avlıyoruz. Tezgahtaki fiyatlarda da bu durum kendini hissettiriyor. Arkasının daha iyi olacağını düşünüyoruz. Şu an su sıcaklığı 27 derecelerde, havalar soğudukça balıklar toplanıp daha büyük sürüleri oluşturacaktır. Bu da daha bol balık avcılığı demek. Fiyatlara da birkaç lira olarak düşüş şeklinde yansıyacaktır. Vatandaşın balıktan doyacağını tahmin ediyorum."

Gırgır Muhabir Alamut Avcılık Umutlu 

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