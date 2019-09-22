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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Balıkçılar Kooperatifinin camlarını kırdılar Haberi

Balıkçılar Kooperatifinin camlarını kırdılar Haberi

- Olayı anlatan vatandaş

Polis Bild Kooperatif Polis Ekipleri 

-- İçeriden ve yerdeki taşlardan detay
-- Kırılan camlardan detay
-- Olay yeri detay
-- Genel ve detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Serik ilçesinde bulunan Balıkçılar Kooperatifi ofisi, kimliği belirsiz kişilerce taşlandı. Olay, sabah saatlerinde Serik ilçesine bağlı Boğazkent Mahallesi’nde bulunan Balıkçılar Kooperatifi ofisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler kooperatif ofisine taş atarak camlarını kırdı. Saldırıyı gerçekleştiren kişiler olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar ofisin taşlandığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.Olay sırasında kooperatifte kimsenin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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