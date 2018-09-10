Balıkçılar kıyasıya yarıştı

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( AFYON KARAHİSAR)- Hem balık tutma yarışması hem de sosyal mesaj- Sandıklı’da balık yakalama yarışması sona erdi AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması sona erdi. Sandıklı'ya bağlı Akharım Belde Belediyesi ve Afyon Tatlı Su Olta Balıkçıları ve Su Hayatı Koruma Derneği (ATSOBDER) işbirliğiyle düzenlediği Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması tamamlandı. Örenler Barajı'nda cuma günü sabah saatlerinde başlayan yarışma beldede düzenlenen konser ve ödül töreni ile sona erdi. En fazla 4 olta ve 4 iğneyle yarışan takımların yakaladığı balıklar boy, kilo ve miktar olmak üzere iki kategoride değerlendirildi. Yarışmaya Eskişehir’den katılan Gürkan Çalışkan ve Hüseyin Çoban yakaladıkları 3 kilo 770 gram ağırlığında ve 60 santimetre boyunda balıkla ‘en büyük sazan balığı yakalama’ kategorisinde birinci oldu. Yarışmanın ikinci kategorisi olan ‘En çok sazan balığı yakalama’ kategorisinde ise 2 adet 5 kilo 510 gram balık ile Gürkan Çalışkan, Hüseyin Çoban birinci, 3 adet balık 4 kilo 935 gram balık ile Hakan, Furkan ve Ömer Küçükçalık kardeşler ikinci ve 1 adet 3 kilo 325 gram balık ile Ziya Gündüz ve Ali Fidan üçüncü oldu. Yarışma sonrası beldede Sebile Eke'nin sunumunu yaptığı konserde dereceye giren yarışmacılara ödülleri ve yarışmaya katılan takımlara katılım plaketleri verildi.

"Tuttuğumuz balıkları salıyoruz" Sakarya’dan profesyonel olarak yarışmaya katıldığını söyleyen Tufan Toylar baraj kenarında oynayan çocukları yanına çağırarak, “Biz tutuğumuz balığı salıyoruz. Geri iade ediyoruz. Bu göller bizim. Bu evlatlarımıza bu gölleri bırakmamız lazım. Bunun için bu göllerimize sahip çıkalım. Artı göllerin kiralanmasına bizler karşıyız. Gereken yerlere sorumlulara bunun yanlış olduğunu bildireceğim. Özel sektöre buraları verdiğiniz zaman bizlerden bir şey beklemeyin. Buranın balığını satmak yazık, günahtır. Sen buranın 10 sene içinde dünyanın balığını sattın 11’inci sene sen burada ne bulacaksın? Buraları kiralayanlara soruyorum. Balık kalmayacak arkadaşlar" dedi.

Engelli balık yarışmacısı Umut Uyar, “Yaklaşık 7 ya da 8 yıl önce bu balık tutmaya merak saldım. Devamlı bu tip etkinliklere katılıyorum. Bur da biraz heyecan, biraz hırs tabi birazda aksiyon oluyor. O balığı çekme duygusu hırs ve heyecan oluyor. Güzel oluyor” diye konuştu.

"Balıklarımızı öldürmeden bu sporu geleceğe taşıyalım" Yarışmada iki kategoride de birinci olan grup adına konuşan Gürkan Çalışkan, “Bu tip etkinliklerde var olmaya çalışıyoruz. Bu etkinliklerinde devamını diliyoruz. Sportif balıkçılığı teşvik etmeye çalışıyoruz. Balıklarımızı öldürmeyelim. Bu sporu geleceğe taşıyalım. Göletlerimizin kenarlarını özelikle temiz tutalım. Başka zaman yine geleceğiz. Kırılmasın camlar. Şişeler kırılıyor bacaklarımıza batıyor” ifadelerini kullandı. Yarışmanın ikincisi olan grup adına açıklama yapan Hakan Küçükçalık ise, “Bu sportif balıkçılığı insanlar ne kadar bizim elimizden almaya çalışsalar da bu işin arkasında sıkı duruyoruz. Bizim bu zevkimizi bu sportif balıkçılığını bitirmemeleri lazım. Bunun gençliğe, çocuklara yayılması lazım" şeklinde belirtti.



