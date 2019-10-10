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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Balıkçılar Çarşısı'nda korkutan yangın kamerada

Balıkçılar Çarşısı'nda korkutan yangın kamerada

Yangın detay

Acil Servis Polis Belediye Başkanı Kamera Polis Ekipleri 

-Yangın yayılması
-İtfaiye
-Olay yerine gelen kaymakam ve belediye başkanı
-Yangın sonrası görüntüler

( HATAY )- Bir restorana ait bacadan çıkan yangında iş yerlerini alevler ve dumanlar kapladı HATAY

- Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Balıkçılar Çarşısı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu.Alınan bilgiye göre, yeni çarşı ve Balıkçılar Çarşısı'nda bir restorana ait bacadan çıkan yangında iş yerlerini alevler ve dumanlar kapladı.Olay yerine gelen polis ekipleri dumandan zehirlenen bir vatandaşı sırtında taşıyarak acil servis ekiplerine teslim etti.Yangın, Hatay Büyükşehir itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Yangında büyük çaplı hasar meydana geldi.Olay yerine Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, Kaymakam Murat Kütük, İlçe Emniyet Müdürü Duran Dadlı gelerek inceleme yaptı.
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