Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Balıkçılar 1 Eylül'ü bekliyor...Ağlarını onaran balıkçılar yeni sezonda palamuttan umutlu Haberi

Balıkçılar 1 Eylül'ü bekliyor...Ağlarını onaran balıkçılar yeni sezonda palamuttan umutlu Haberi

Ağlardan görüntü

Av Yasağı Alamut Ekmek Teknesi Umutlu 

-Balıkçılardan görüntü
-Limandan görüntü
-Balıkçılar ağ onarımı yaparken görüntü
-Ağ örülürken detay
-Röportaj

( RİZE -ÖZEL) RİZE

- 1 Eylül’de sona erecek olan av yasağının bitmesini bekleyen balıkçılar yaz aylarını boş geçirmiyor. 15 Nisan'da av yasağının başlamasıyla motorlarını ve takalarını karaya bağlayan Rizeli balıkçılar, ağlarını motorlardan indirdi. Böylelikle av sezonu boyunca tahrip olan ekmek teknesi ağların onarım zamanı başlamış oldu. Rize Merkez Gündoğdu Mahallesi’nde bulunan balıkçı barınaklarında ağ onarımı yapan balıkçılardan biri olan Birol Bahtiyar “Bütün ekip ile birlikte gelecek sezona hazırlanıyoruz. Şu an yırtık olan balık ağlarının onarımını yapıyoruz. 1 Eylül tarihine kadar onarımlar sürecek. Önceki sezon Karadeniz’de bol Palamut vardı, gelecek sezonda yine aynı bolluk içinde geçmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Şehit Binbaşıya Son GörevŞehit Binbaşıya Son Görev
Atatürk Havalimanında Mahşeri KalabalıkAtatürk Havalimanında Mahşeri Kalabalık
Beştepede İlk Tören GerçekleştiBeştepede İlk Tören Gerçekleşti
Haydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping GösterisiHaydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping Gösterisi
İhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktıİhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
PKKnın Mühimmatları Ele GeçirildiPKKnın Mühimmatları Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı