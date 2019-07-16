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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Balıkçı yılanı, yılan balığı avladı

Balıkçı yılanı, yılan balığı avladı

Oltanın ucundaki yılan ve balık

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

Ekince Amatör Balıkçı Sudan Amatör Cep Telefonu 


- Erzincan’da yılan balığı, balıkçı da yılanı avladı. Erzincan’da derede balık tutan amatör balıkçı oltasını sudan çekince şaşkına döndü. Bugüne kadar böyle bir olaya karşılaşmadıklarını belirten balıkçı aynı oltada hem balık hem de yılanı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Balık ile yılanın aynı oltada olması balıkçılar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. (AA-AA)
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