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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Balıkçı teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt yakalandı Video

Balıkçı teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt yakalandı Video

Operasyon anı numune alınması

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

Gırgır Balıkçı Teknesi Kaçak Akalan Kaçak Akaryakıt 


- Zonguldak’ta Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, balıkçı barınağında operasyon düzenledi.
Balıkçı teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Zonguldak Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince 18 Eylül 2019 tarihi 21.00 sularında Kozlu Balıkçı Barınağında yapılan operasyonda ‘gırgır’ tabir edilen balıkçı teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt tespit edildi. Olay Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilirken, 1 şüpheli ve 4 tanık olmak üzere 5 kişinin ifadesine başvuruldu. Ele geçirilen 4 500 litre akaryakıta ise el konuldu. Öte yandan ele geçirilen akaryakıtın piyasa değerinin yaklaşık 30 bin lira olduğu öğrenildi.
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