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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Balıkçı teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - ZONGULDAK

Balıkçı teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - ZONGULDAK

- Genel görüntülerBalıkçı teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonda 4 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Zonguldak Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Kozlu Balıkçı Barınağı'na operasyon düzenledi.
Operasyonda, balıkçı teknelerinde detaylı arama yapan ekipler, bir gırgır teknesinde 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt tespit etti.Gözaltına alınan bir şüpheli ile 4 tanığın ifadesi alınan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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