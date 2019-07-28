Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Balıkçı tekneleri göl üzerinde yarıştı Haberi

Balıkçı tekneleri göl üzerinde yarıştı Haberi

Yarışlardan görüntü

Ödül Töreni Yamaç Paraşütü Gökyüzü Göl Festivali Yüzme Yarışları 

-Belediye Başkanı Adil Bayındır'ın konuşması

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Beyşehir ilçesinde devam eden göl festivali çerçevesinde düzenlenen motorlu balıkçı tekne yarışması renkli görüntüler oluşturdu. Beyşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Uluslararası 15’inci Beyşehir Göl Festivali kapsamında göl üzerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Balıkçı teknelerinin birinci gelebilmek için tatlı sularda verdiği kıyasıya yarış renkli görüntüler oluşturdu. Sahil kesimini yarışları izlemek için dolduran vatandaşlar göl üzerindeki mücadeleyi ilgiyle izledi. Festival çerçevesinde göl üzerinde kano ve yüzme yarışları da gerçekleştirildi.
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yarışmalarda dereceye giren isimlere düzenlenen ödül töreninde madalya, kupa ve hediyelerini vererek katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti. Beyşehir’de göl festivali kapsamında yamaç paraşütü etkinlikleri de düzenleniyor. Take-off pistinden atlayış gerçekleştirerek gökyüzünde süzülen paraşüt pilotlarının havadaki gösterisi Beyşehir Gölü ile birlikte izleyenlere görsel bir şov sundu.
İlgili Foto Galeriler
Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü YarışmasıUluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Yarışması
Kırmızı Halıda Şıklık YarışıKırmızı Halıda Şıklık Yarışı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı