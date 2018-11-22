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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Balıkçı oltasına takılan martıyı çevreci gençler kurtardı

Balıkçı oltasına takılan martıyı çevreci gençler kurtardı

Yaralı martı

Gezin Balık Avı Harekete Geç Olta Irak 

-kurtarılması
-kancaların çıkarılması
-özgürlüğe kanat çırpması
-detaylar

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa'nın Karacabey ilçesi Yeniköy sahilinde balıkçı oltasına takılarak yaralanan martıyı çevreci gençler kurtardı. Sahilde gezintiye çıkan gençler, bir martının balık avında kullanılan levrek kaşığı oltasına takılıp çırpındığını fark etti. 2 kanca aynı anda martının gagasına ve kanadına takılmıştı. Uçamayan martının yanına giden gençler martıyı kurtarmak için harekete geçtiler. Martıyı yaralayan kancalar önce gagasından sonra kanadından çıkarıldı. Gençler daha sonra martıyı özgürlüğüne kavuşturdular. Oltadan kurtulan martı ise uçarak özgürlüğe kanat çırptı. Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, "Maalesef her yıl onlarca deniz kuşu bu şekilde insanların deniz ve göl kenarına bıraktıkları kanca ve ağlara takılarak hayatını kaybediyor. İnsanların bu tarz tehlikeli malzemeleri işleri bitse dahi ortalık yerde bırakmamaları gerekiyor" dedi.

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