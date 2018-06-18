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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Balıkçı oltasına ceset takıldı Video

Balıkçı oltasına ceset takıldı Video

cesedin su üzeride görüntüsü

Jandarma Bild Olta Balık Tutma 

-itfaiye ekiplerinin cesedi ulaşıp kenara alması
-ceset torbasına koyulup taşınması

( BURSA ) - BURSA

- Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Boğazköy barajı Koca Çayı mevkiinde erkek cesedi bulundu. Balıkçı oltasına takılan erkek cesedinin kime ait olduğu araştırılıyor. Edinilen bilgilere göre, baraja balık tutmaya giden genç, bir süre sonra oltasına ağır bir şeyin takıldığını fark etti. Oltayı çekmeye başlayan genç, insan cesedini görünce şok yaşadı. Genç durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, baraj içindeki erkek cesedinin çıkarılması için arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Hamzabey mahallesi Koca Çayı mevkiinde gelen İnegöl itfaiyesi Arama kurtarma ekipleri sudaki cesedi çıkardı. İlk belirlemelere göre 50 yaşlarındaki erkek şahsın cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (SB)
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