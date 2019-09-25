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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Balıkçı ile tilkinin dostluğu görenleri şaşırttı İzle

Balıkçı ile tilkinin dostluğu görenleri şaşırttı İzle

Tilkinin balık ağlarını temizleyen balıkçıların yanına gelmesi

İsaf Alamut 

-Balıkçıların tilkiyi beslemesi

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Erdek ilçesinde aç kalan tilki sahile indi. Balıkçıların ikramlarını geri çevirmeyen tilki bol bol balık yedi. Turan Mahallesi'nde gece yarısı denizden dönen ve teknede bulunan palamut ağlarını kıyıda temizleyen balıkçıların yanlarına tilki misafir oldu. Kapıdağ Yarımadası’ndan gelen tilki, gece yarısı ağlarda bulunan palamut balıklarına musallat oldu. Durumu fark eden balıkçı Ali Osman, teknenin yanına kadar gelen tilkiyi kovmak yerine karnını doyurdu. Aç kalan tilkiye balık yerine kendi yiyeceklerinden veren tekne sahibi Ali Osman'ın Liman Reisi ismini verdiği tilkiye şefkatle yaklaşması mahalle sakinlerini sevindirdi. Geçtiğimiz aylarda aç kalan domuzların yiyecek bulmak için mahalle içine kadar geldiklerini söyleyen balıkçı Ali Osman, “Bizim Turan Mahallesi Kapıdağ Yarımadası’nın kuzeyinde yer alıyor. Daha önceleri aç kalan domuzlar mahallemize gelip çöplerde yiyecek arıyordu. Şimdi ise Liman Reisi ismini verdiğim tilki yiyecek aramaya gelmiş. Biz de kumanyamızda ne varsa onu vererek karnını doyurduk” dedi.

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