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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Balıkçı barınağı 2 pelikanın yuvası oldu - HATAY

Balıkçı barınağı 2 pelikanın yuvası oldu - HATAY

- Balıkçı barınağından detaylar - Pelikanların denizde yüzme görüntüleri - Pelikanların güneşlenmesi - Balıkçıların pelikanlara balık vermesi - Pelikanların teknelerin arasında dolaşmaları - Balıkçılardan Muzaffer Enencür, Halil Kocaoğlan ve Vahit Aytekin'in konuşması Balıkçı barınağı 2 pelikanın yuvası oldu - Hatay 'ın İskenderun ilçesinde 3 yıl önce yaralı halde bulunan ve balıkçılar tarafından tedavileri yaptırılan 2 pelikan, maskotu haline geldikleri balıkçı barınağından ayrılmıyor - "Garip" ve "Yaban" adı verilen pelikanları elleriyle besleyen balıkçılar ve çevre sakinleri, kuşlara özenle bakıyorHATAY (AA) - FİKRET KAVĞALI - Hatay 'ın İskenderun ilçesinde, yaklaşık 3 yıl önce balıkçılar tarafından yaralı halde bulunan 2 pelikanın sığındıkları balıkçı barınağı yuvaları oldu.Yaklaşık 3 yıl önce balıkçılar tarafından İskenderun sahil açıklarında yaralı olarak bulunan pelikanlar, o günden beri hayatını ilçedeki balıkçı barınağında sürdürüyor.Bölgenin maskotu haline gelen "Garip" ve "Yaban" adı verilen pelikanları, esnaf ve çevre sakinleri elleriyle besliyor.Tekneler arasında dolaşan ve insanlardan kaçmayan pelikanlar, ilçe halkı tarafından da özenle korunuyor.Balıkçı Muzaffer Enencür, yaklaşık 3 yıl önce karaya 2 saatlik uzaklıkta kanadı kırık 2 pelikan bulduklarını söyledi.

Tedavisini yaptırdıkları pelikanların barınağın maskotu haline geldiğini belirten Enencür, "Hayvanları ellerimizle besledik. İyileştikten sonra da barınaktan ayrılmadılar. Artık burada yaşıyorlar, bazen uçup dolaşıp geri geliyorlar. İnsanlar onları seviyor. Artık barınağımızın birer sakinleri oldular. Bu hayvanlara herkes bakıyor." diye konuştu.
- "Ailemizden biri oldular"Esnaf Halil Kocaoğlan da pelikanları çok sevdiğini dile getirerek, şunları söyledi:"Pelikanlar buranın artık yerlisi sayılır. Balıkçı arkadaşlarımız bu ikisini denizde yaralı olarak bulup buraya getirdiler. Burada biz besliyoruz. Denizden geldiğimiz zaman balıklarını biz veriyoruz. Artık ailemizden biri oldular. İkisi beraberler, birbirlerini bırakmıyorlar."Vahit Aytekin de pelikanların adeta sadakat örneği gösterdiklerini, özellikle çocukların sevgilisi haline geldiklerini ifade etti.

Yüzme Oğlan Pelikan Bulduk Hayvan 

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