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19 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Balık tutmak isterken feci şekilde can verdi

Balık tutmak isterken feci şekilde can verdi

Detaylar

Yüksek Gerilim Hattı Jandarma Yüksek Gerilim Balık Tutma Balık Tutmak 

-Olay yerinden görüntüler
-Yanan cesetten detay
-Elektrik tellerinden detaylar
-Çevreden ve jandarma ekiplerinin çalışmasından detaylar

( ORDU )- Ordu’da olta misinası elektrik tellerine kapılan bir kişi öldü ORDU

- Ordu’da balık tutmak isterken oltasının elektrik tellerine kapılması sonucu akıma kapılan bir kişi, hayatını kaybetti. Olay, Altınordu ilçesi Yıldızlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Edinilen bilgilere göre Temel Biçer (58), Civil Irmağı kenarında balık tutmak istedi. Oltasını ırmağa doğru sallayan Biçer’in misinası bölgede bulunan ve yüksek gerilim hattını taşıyan elektrik tellerine takıldı. Yüksek voltajlı akıma kapılan şahıs, feci şekilde yandı. Balık tutmak için kullandığı oltası da elinde kalan Temel Biçer’i fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ekipleri ile jandarmaya bildirdi. Ekipler, yaptıkları incelemede şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olay yeri ekiplerinin çalışma yaptığı bölgede ceset, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Konuyla alakalı soruşturma başlatıldı.
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