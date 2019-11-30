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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Balık tutmak için gittiler, sandalları alabora oldu: 2 kayıp

Balık tutmak için gittiler, sandalları alabora oldu: 2 kayıp

olay yerinden görüntü

Karya Balık Tutma Balık Tutmak 

-ekiplerden görüntü
-detaylar

( SAKARYA )- Sandalları alabora olan 3 kişiden 2’si kayıp SAKARYA

- Sakarya’nın Ferizli ilçesi sınırında bulunan gölde balık tutmak için giden 3 kişi, bindikleri sandalın alabora olması sebebiyle gölün içine düştü. Alabora olan sandaldan 1 kişi kurtulurken, 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, Ferizli İlçesine bağlı Bakırlı Mahallesiyle Karasu ilçesi sınırında bulunan Akgöl’e balık tutmak için giden H.Y., M.E., A.D., isimli 3 kişi, bindikleri sandalın alabora olması sebebiyle gölün içine düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından 1 kişi düştüğü gölden çıkartılırken gölde kaybolan 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.
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