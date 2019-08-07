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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Balık tutmak için gittiği gölete giren kişi boğuldu - BOLU Video

Balık tutmak için gittiği gölete giren kişi boğuldu - BOLU Video

- Boğulan kişinin elbiselerinden detay - Bölgeden detaylar - Ekiplerin çalışmalarından detaylar - Baba Memiş Turgut'un olayı kaymakam ve ekiplere anlatması - Baba Memiş Turgut'un gölet kenarında oturması - İtfaiye ekiplerinin bölgeye gelmesi ve gölette arama yapması - Cenazenin bulunması ve göletten çıkartılmasıBalık tutmak için gittiği gölete giren kişi boğulduBOLU (AA) - Bolu 'nun Yeniçağa ilçesinde gölete giren 2 kişiden biri boğuldu.Alınan bilgiye göre, Gerede ilçesinde yaşayan 8 kişi, Yeniçağa'nın Dereköy mevkisindeki gölete balık tutmaya geldi. Balık tuttukları esnada Rafet Turgut ve bir arkadaşı serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra Turgut’un göletten çıkmadığını fark eden arkadaşları, Dereköy'e giderek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Jandarma, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.Göletin kıyıya yakın bölgelerinde arama yapan ekipler, Turgut'u bulamayınca Bolu Belediyesi itfaiyesine haber verdi. İtfaiyeye bağlı balık adamlar botla gölde tarama yaptı. Rafet Turgut’un cansız bedeni, kıyıdan yaklaşık 3 metre uzaklıkta bulundu.Dalgıçlar tarafından göletten çıkarılan Turgut’un cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Öte yandan, oğlu ile birlikte bölgeye balık tutmaya gelen ve olay esnasında ormanlık alanda mantar toplayan baba Memiş Turgut, Yeniçağa Kaymakamı Musa Ayyıldız ile jandarma ekiplerine olayın nasıl geliştiğini anlattı. Baba Turgut, bir taşın üzerine oturarak oğlunun bulunması için yürütülen çalışmaları takip etti.

Jandarma Cenaze Ormanlı Sağlık Ekipleri Balık Tutma 

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