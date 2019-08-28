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28 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Balık tutmak için girdiği baraj göletinde hayatını kaybetti

Balık tutmak için girdiği baraj göletinde hayatını kaybetti

Baraj göletinden görüntü

Jandarma Baraj Göleti Akalan Balık Tutma Balık Tutmak 

-Ekiplerden görüntü
-Dalgıçların çalışmaları
-Şahsın kardeşinden görüntü
-Üniformasıyla baraja atlayan polisin kendisini kurutmaya çalışması
-Yakalanan balıklardan görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Olayı duyan trafik polisleri can kurtarmak için üniformalarıyla suya atladılar ADIYAMAN

- Adıyaman’da, 5 çocuk babası yabancı uyruklu adam, balık tutmak için girdiği Atatürk Barajı Göletinde boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Müdürlüğü yakınlarında kardeşi Cemal Abdulkadir (24), ve 7 yaşlarında olduğu tahmin edilen ismi öğrenilemeyen oğluyla beraber Atatürk Barajı Göletine balık tutmaya gelen 35 yaşındaki 5 çocuk babası Ahmet Abdulkadir, suya girdi. Bir süre suda yürüyerek ilerleyen ve balık tutmaya çalışan Ahmet Abdulkadir, hem kardeşinin hem de çocuğunun gözleri önünde suda çırpınarak gözden kayboldu. Yüzme bilmeyen ve olayın şoku ile bağırmaya başlayan Cemal Abdulkadir’in sesini duyan Bölge Trafik Müdürlüğü bahçesindeki trafik polisleri, durumu dalgıç ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirerek olay yerine koştu. Bazı polis memurları Ahmet Abdulkadir’i kurtarmak için üniformalarıyla beraber suya atladı. Bir süre boyunca suda Ahmet Abdulkadir’i arayan trafik polisleri olay yerine dalgıç ekiplerinin gelmesiyle sudan çıktı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıç ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Ahmet Abdulkadir’in cansız bedenine ulaşıldı. AFAD, UMKE, jandarma ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekiplerinin de bulunduğu olay yerinde Ahmet Abdulkadir’in cansız bedeni ceset torbasına konularak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (CK-MFT-
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