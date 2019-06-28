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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Balık tutmak için Ceyhan Nehri'ne giren genç kayboldu - OSMANİYE

Balık tutmak için Ceyhan Nehri'ne giren genç kayboldu - OSMANİYE

- YoL kenarında duran araçlar - Olay yerinde toplanan vatandaşlar - Su altı polis ekiplerinin olay yerine gelmesi - Ekiplerin nehirde arama yapmasıBalık tutmak için Ceyhan Nehri'ne giren genç kayboldu - Osmaniye 'nin Gökçedam köyünde balık tutmak için Ceyhan Nehri'ne giren genç akıntıya kapıldıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin merkeze bağlı Gökçedam köyünde balık tutmak için Ceyhan Nehri'ne giren genç akıntıya kapılarak kayboldu.Edinilen bilgiye göre, akrabaları Hüseyin ve Oğuzhan Çalış ile balık tutmak için merkeze bağlı Gökçedam köyü yakınlarındaki Ceyhan Nehri kıyısına gelen Hikmet Çalış (20), nehrin ortasındaki adacığa gitmek istedi.Suya giren Çalış, bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekiplerince başlatılan arama çalışmalarına, Adana'dan gelen su altı polis ekipleri de destek verdi.Bir vatandaşın, Çalış'ın cesedini olay yerinin birkaç kilometre ilerisindeki Ceyhan Köprüsü yakınlarında gördüğünü söylemesi üzerine, arama çalışmaları bu bölgeye kaydırıldı.Su altı polis ekiplerinin çalışmalarına havanın kararması üzerine ara verildi.
Gencin akrabaları arama çalışmalarını endişeyle takip etti.

Polis Jandarma Polis Ekipleri Balık Tutma Balık Tutmak 

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