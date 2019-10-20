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20 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Balık tutarken nehre düşen kişi öldü - SAMSUN Video

Balık tutarken nehre düşen kişi öldü - SAMSUN Video

- Yeşilırmak'a düşen kişinin düştüğü alanda yapılan çalışmalar - Olay yerinde bekleyen kalabalık - Polis ekiplerinin olay yerinde çalışması - Yeşilırmak'a düşen kişinin cesedinin ambulansa taşınması - Olay yerinde bekleyen ambulans ve kalabalık Samsun 'da balık tutarken nehre düşen kişi öldüSAMSUN (AA) - Samsun 'un Çarşamba ilçesinde balık tutarken istinat duvarından nehre düşen kişi yaşamını yitirdi.Balık tutmak için Yeşilırmak nehrine giden Hasan Koca'dan (34) bir süredir haber alamayan eşi Emine Koca, oğluyla nehir kenarına gitti.Bisiklet ve oltayı bulunan Emine Koca, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma, Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Çevrede inceleme yapan ve Koca'nın yaklaşık 5 metrelik istinat duvarından düştüğünü belirleyen ekipler, nehirde arama çalışması yaptı. Ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Koca'nın cansız bedenine ulaştı.Koca'nın cenazesi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma Cenaze İstinat Duvarı Alabalık Kurbağa 

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