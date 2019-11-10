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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Balık tutarken gölete düşen öğretmen kayboldu - TEKİRDAĞ Video

Balık tutarken gölete düşen öğretmen kayboldu - TEKİRDAĞ Video

- Karakacakılavuz Göleti genel görünüm - Gölet bölgesine AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerinin gelmesi - AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekiplerinin gölette arama yapması - Arama çalışmalarının sabaha ertenlenmesi sonucu ekiplerin bölgeden ayrılmasıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Süleymanpaşa ilçesinde, arkadaşıyla gölete balık tutmaya giden öğretmenin suda kaybolması üzerine, arama çalışması başlatıldı.Alınan bilgiye göre, akadaşı Celal B. ile Karakacakılavuz Göleti'ne balık tutmaya giden ilkokul öğretmeni İbrahim İ. (37) tekneyle açıldı. Bir süre sonra teknenin devrilmesi sonucu Celal B. ve İbrahim İ. suya düştü.Celal B. kendi imkanlarıyla yüzerek kıyıya çıkarken, İbrahim İ. bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu.Vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.AFAD ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren araması sonucu İbrahim İ'ye ulaşılamadı.Arama çalışmaları, sabah saatlerinde AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri tarafından devam edecek.Karacakılavuz Mahallesi Muhtarı Mehmet Canki, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki kişinin gölete balık tutmaya geldiklerini belirterek, "İbrahim zaten bizim mahallede öğretmendi, sürekli buralara gelirdi. Arkadaşıyla balık tutarken tekneleri devrilmiş, arkadaşı kıyıya çıkarken kendisi suda kayboldu. İnşallah kısa sürede bulunur." dedi.

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