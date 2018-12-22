Balık fiyatlarında artış başlıyor

-Balıkçılarla röportaj

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( TRABZON ) TRABZON



- Trabzon'da tezgahlar farklı balık çeşitleriyle şenlenirken balıkçılar vatandaşın elini çabuk tutmasını önümüzdeki zaman içerisinde fiyatların artacağını söylüyor. Balık fiyatlarında sık sık değişiklik yaşanırken bir hafta önce kilosu 7.5TL olan hamsi 10 TL’ye tezgahlarda yer alıyor. Balıkçılar sezonun genel olarak verimli geçtiğini, balığın bol olduğunu fakat ilerleyen zamanlarda fiyatların artacağını belirtiyor. Trabzon’da istavrit 7.5 ve hamsi 10 TL’ye satılırken diğer balık fiyatlarında da yükseliş sürüyor. Balıkçılardan Cem Yazıcı geçen sezona rağmen bu sezonun daha verimli geçtiğini belirterek, “Fiyatlar sık sık oynuyor. Hamsinin kilosu 7.5-10 TL arasında değişiyor. İlerleyen zamanlarda hamsinin fiyatı artar. Bu aralar az çıkıyor, kasası 150-200 TL kadar ulaştı. 15-20 TL aşağısında satılmaz diye düşünüyoruz’’ dedi.

Balıkçılardan Mehmet Can Örseloğlu ise, sezonun bol ve verimli geçtiğini fiyatların normal olduğunu ifade ederek, "Hamsi bu sezon revaçta geçen seneye göre daha fazla hamsi var. Geçen sene bu kadar bol olmamıştı. Palamut ve Çinekop'ta da bu sene bolluk var. Genel olarak bu seneye bolluk ve bereket yılı diyebiliriz. Vatandaş hamsinin ucuz olmasını istiyor. Bizim de temennimiz bu yönde" şeklinde konuştu.

Palamutun bu sene iyi gittiğini bol olduğunu dile getiren Fatih Çakıcı da, "Vatandaş bu sene bol bol palamut aldı. İstavrit de bu sene bol fakat hamsinin durumu kritik, şu sıralar iyi gidiyor. Hava durumunun karışık olması verimliliğini etkiliyor. Hamsi dışında diğer balık çeşitlerinde durum iyi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

