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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Balık avlamak için girdiği barajda öldü - AĞRI

Balık avlamak için girdiği barajda öldü - AĞRI

- Patnos Baraj Göletinden görüntü - Gölette inceleme yapan Jandarma Olay yeri incele ekiplerinin çalışması Balık avlamak için girdiği baraj gölünde öldü - Ağrı 'da baraj gölü kıyısında kardeşiyle balık tutmaya çalışan çocuk, saplandığı bataklıkta hayatını kaybettiAĞRI (AA) - Ağrı 'nın Patnos ilçesinde, kardeşiyle baraj gölünde balık tutmaya çalışan çocuk, saplandığı bataklıkta hayatını kaybetti.İlçeye bağlı Uzungün köyü Halife mezrasında ikamet eden Recep (9) ve Yunus Aydar, Patnos Barajı gölü kıyısında balık tutmaya gitti.Balık avlamak için suya giren Yunus Aydar, bataklığa saplanarak gözden kayboldu.Recep Aydar'ın mezraya giderek bildirmesi üzerine baraj gölüne giden köy halkı, Yunus Aydar'ın boğulduğunu gördü.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, köylülerin yardımıyla cesedi sudan çıkardı.Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazenin, savcılık incelemesinin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Jandarma Cenaze Baraj Gölü Avcılık Balık Tutma 

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