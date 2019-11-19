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19 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Balık ağına dolanarak yaralanan martı koruma altına alındı - ORDU

Balık ağına dolanarak yaralanan martı koruma altına alındı - ORDU

- Yaralı martının ayağına dolanan balık ağının veteriner tarafından çıkarılması - Veterinerin yaralı martıya antibiyotik tedavisi uygulaması - Veteriner hekim Filiz Taslı'nın konuşması - Yaralı kuşun beslenmesiORDU (AA) - Ordu 'nun Ünye ilçesinde balık ağına dolanarak ayağından yaralanan martı koruma altına alındı.İlçenin Atatürk Mahallesi Pansiyon Sokak'ta yerde hareketsiz yatan martıyı gören Mehmet Esad ve Sudenur Argan kardeşler, durumu annelerine bildirdi.Bunun üzerine Argan ailesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Müdürlüğü Ünye Şefi Saygın Yıldırım'ı aradı.Ekiplerce alınan yaralı martı, ilçedeki özel bir klinikte görevli veteriner hekim Filiz Taslı'ya getirildi.
Yaralı martının ilk müdahalesini yapan Taslı, balık ağlarına dolanması sonucu martının bir ayağının koptuğunu, diğerinin ise yaralandığını söyledi.

Balık ağlarını keserek martıyı kurtardıklarını belirten Taslı, martının yaralı bölgelerine antibiyotik tedavisi uyguladıklarını aktardı.Yaralı martı, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Müdürlüğünün Ulubey ilçesinde anlaşmalı olduğu veterinere götürüldü.Martının, tedavisini tamamlanmasının ardından doğal ortamına salınacağı bildirildi.

İlk Müdahale Bild Balık Ağı 

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