Balık adamlar dahil 200 kişilik ekip kayıp genci arıyor

-Sinir krizi geçiren bir yakını

-Kayıp gencin düştüğü düşülen yamaç

-Olay yerindeki vatandaşlar

-Arama çalışmaları için gelen AFAD, UMKE, jandarma ve vatandaşlar

-Munzur Çayı'nda genci arayan balık adamlar

-Olay yerindeki ekipler

-Arama yapan balık adam

-İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cem Erdoğan'ın açıklaması

-Suda arama yapan balık adam

-Yol boyunca aramaya katılan vatandaşlar ve alınan güvenlik önlemleri

-Sudan çıkan balık adamlar



( TUNCELİ ) -- Tunceli'de Munzur çayında yapılan aramalarda şuandaki kadar kayıp genç adam bulunamazken,cep telefonu ve şapkası bulundu TUNCELİ



- Tunceli'de Munzur Çayı kıyısında cep telefonu ve şapkası bulunan genç adam Elazığ'dan gelen balık adamlar dahil 200 kişilik ekiple aranıyor. Edinilen bilgiye göre,dün Ovacık İlçesi'ne bağlı Yoncalı Köyü'nde hayvanları otlatmaya götüren 28 yaşındaki Engin Eroğlu'nun eve dönmemesi üzerine ailesi durumu AFAD ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede arama yapan AFAD ekipleri, Munzur Çayı kıyısında kayıp şahsa ait cep telefonu ve şapka buldu. Bölgede arama yapan ekipler, su debisinin yüksek olması ve karanlık çökmesi nedeniyle akşam saatlerinde arama kurtarma çalışmasına ara verdi. Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla bugün sabah saatlerinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nden 4 kişilik balık adam, devam eden çalışmalara destek amacıyla Tunceli'ye gelerek Munzur Çayı'nda arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Kayıp genci arama çalışmalarına balık adamların yanı sıra Tunceli AFAD, UMKE ekipleri, jandarma ve gönüllülerden oluşan 200 kişilik ekip de destek verdi. Olaya ilişkin bilgi veren İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cem Erdoğan, 15 Haziran tarihinde afet yönetim merkezine Ovacık yolu Yoncalık Köyü mevkiinde bir vatandaşın kayıp olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk ettiklerini söyledi.



Munzur Çayı kenarında kayıp vatandaşa ait cep telefonu, şapka gibi malzemeler bulunduğunu belirten Erdoğan, "Bu durum üzerine Tunceli Valimiz Tunceli Sonel'in talimatıyla, AFAD Başkanlığı ile görüşüldü. Bugün Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nden ekip geldi. Şu anda AFAD, UMKE ekipleri, sivil AFAD gönüllü ekipleri ve jandarmamızla bölgede yaklaşık 200 personelimizle 20 kilometrelik alanda arama kurtarma faaliyetlerimiz devam etmektedir" dedi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar kayıp gence ulaşılamadığı öğrenildi. (ET-HİV-

