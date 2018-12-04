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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
'Balçova arsa mağdurları'ndan CHP önünde eylem - ANKARA Haberi

'Balçova arsa mağdurları'ndan CHP önünde eylem - ANKARA Haberi

"Balçova arsa mağdurları"ndan CHP önünde eylem - ANKARA - CHP Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlar - Grup adına açıklama yapan kişi - Düdük çalmaları ve İzmir Marşı çalmaları - Harita üzerindeki yerleri göstermesi"Balçova arsa mağdurları"ndan CHP önünde eylem - Kendilerini "Balçova arsa mağdurları" olarak adlandıran arazi sahipleri, yıllardır çözülemeyen sorunlarına dikkati çekmek için CHP Genel Merkezi önünde eylem yaptıANKARA (AA) - Kendilerini "Balçova arsa mağdurları" olarak adlandıran arazi sahipleri, yıllardır çözülemeyen sorunlarına dikkat çekmek için CHP Genel Merkezi önünde eylem düzenledi.
İzmir'den Ankara 'ya gelerek CHP Genel Merkezi önünde toplanan arazi sahipleri, imar haklarını alamadıklarını iddia etti.Balçova Arsa Mağdurları İnsani Dayanışma Derneği (BAMİD) avukatı Mustafa Kemal Turan, yıllardır hukuk mücadelesi veren, İzmir'in Balçova ilçesinde arsaları bulunan mağdurların sorunlarının giderilmesini istedi.Turan, 5 bin kişinin yıllar önce "sosyal konutlar yaptırılacağı" taahhüdüyle Balçova Belediyesinden aldığı ilçedeki arsaların bir kısmının tapularının hala verilmediğini, tapuları verilenlere ise imar ve yapılaşma hakkı tanınmadığını öne sürdü.Ölenlerin mirasçılarının katılımıyla mağdurların sayısının 20 bin kişiye yaklaştığını söyleyen Turan, İzmir Büyükşehir ile Balçova belediyelerinde muhatap bulamadıklarını kaydetti.
Turan, CHP'li yetkililere seslenerek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı veya Balçova Belediye Başkanı ile görüşmek istediklerini belirtti.
Turan ve beraberindekiler, açıklamanın ardından CHP Genel Merkezi önüne gelen yetkililere sorunlarını anlattı.

Salar 

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