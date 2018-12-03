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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
'Balçova arsa mağdurları' Ankara'ya gitti - İZMİR

'Balçova arsa mağdurları' Ankara'ya gitti - İZMİR

"Balçova arsa mağdurları" Ankara'ya gitti - İZMİR - Basmane Tren Gar'ından görüntüler - Balçova Arsa Mağdurları Grubunun toplanması - Grup adına avukat Mustafa Kemal Turan'ın açıklamaları"Balçova arsa mağdurları" Ankara'ya gittiİZMİR (AA) - İzmir 'de kendilerini "Balçova arsa mağdurları" olarak adlandıran arazi sahipleri, sorunlarına dikkat çekmek için trenle Ankara'ya gitti."Balçova arsa mağdurları" olarak kendilerini tanımlayan arazi sahipleri, sorunlarını aktarmak için Ankara'ya gitmek üzere Basmane Tren Garı'nda buluştu.Gruptakilerin avukatlığını üstlenen Mustafa Kemal Turan, trenin haraketi öncesi yaptığı açıklamada, imar haklarını alamadıkları için yaklaşık 20 bin kişinin yıllardır hukuk mücadelesi verdiğini söyledi.

Yaşadıkları sorunu Ankara'ya taşıma kararı aldıklarını belirten Turan, şunları kaydetti:"İlk önce CHP Genel Merkezi'ne gideceğiz. Diyeceğiz ki, ' İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Balçova Belediye Başkanı ile göze göz, bire bir temas imkanı bulamadığımız için size konumuzu aktaralım.' diyeceğiz. Elimizdeki mahkeme kararları bunlar, olaylar bunlar ve mağduriyetimiz bu deyip konuyu anlatacağız. Medeni hukukun çerçevesinde tepkimizi vereceğiz. Diğer siyasi partilerin AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin de genel merkezlerine ulaşacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına da konuyu aktarıp onları göreve davet edeceğiz. Yerel planlamanın yapamadıklarını kanun gereği bakanlığın yapma imkanı var."Turan, imar hukukunda adalet ve eşitlik istediklerini belirterek, mücadelelerini haklarını alana kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.Basın açıklaması sırasında "Dikkat İmar Hırsılığı Var", "Holding Rantından Büyük Mahkeme Hakim Var" pankartları açan grup, Basmane'den 19.30'da kalkan trenle Ankara'ya hareket etti.

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