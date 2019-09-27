Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Balataları tutuşan tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Balataları tutuşan tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Yangın yerinden görüntü

Polis Elektrik Direği Güvenli Bölge Trafik Yoğunluğu Polis Ekipleri 

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Trafikten görüntü
-Detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

– Kocaeli TEM Otoyolu'nda balataları tutuşan tır yanarak kullanılmaz hale geldi. Yanan aracı yol kenarına çekerek son anda araçtan inen sürücü yara almadan kurtuldu.Yangın, sabah 06.45 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Alikahya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan beton elektrik direği yüklü 42 CNP 01 plakalı tırın balatalarından dumanlar yükseldiğini gören sürücü Atalay K., akan trafiği tehlikeye düşürmemek adına aracını güvenli bölgeye kadar götürerek araçtan indi. Araçtan iner inmez çekici kısmından alevler yükseldiğini gören sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken tırın çekici kısmı ise alevlere teslim oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, tırın çekici kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı