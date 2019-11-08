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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Balaban Çayı'na ilk neşter

Balaban Çayı'na ilk neşter

SİMAV BALABAN ÇAYI GÖRÜNTÜLERİ

Balaban Kayalı Tarım Bild 

-TARLA SAHİBİ ZİYA UYANIK İLE RÖPORTAJ
-SİMAV BALABAN ÇAYI GÖRÜNTÜLERİ
-SİMAV ZİRAAT ODASI BAŞKANI KADİR BÜTÜNER İLE RÖPORTAJ
-SİMAV BALABAN ÇAYI GÖRÜNTÜLERİ

( KÜTAHYA )- Simav Ovası'nın hayat damarlarından biri olan balaban çayı için kollar sıvandı KÜTAHYA

- Kütahya’nın Simav ilçesinde, Yeşilköy’den başlayıp, Gökçeler köyü, Muradınlar ve Esenevler mahallesinin tarlalarını sulayıp, büyük kanala ulaşan Balaban Çayı'nın ıslah edilmesi için ilk çalışmaların başladığı bildirildi.
Doğal güzelliği, sulu tarıma katkısı ile 10 yıl öncesine kadar balık tutulabilen çay, son yıllarda pislikten geçilmiyor.Balaban çayı kenarındaki tarla sahiplerinden biri olan Ziya Uyanık, “Balaban Çayı Simav’ın tek akarsuyudur, temiz tutulmasında fayda vardır. Yeşilköy altındaki kayalıklardan çıkan bu başlı su, göl arazisine doğru boşuna akmaktadır. Burada sulama çok zor şartlarda yapılıyor, etrafına çöp atılıyor. Belediyenin bunun önlemini alması gerekir. Akarsuyun pislenmesinden dolayı balıkları yiyemiyoruz. Biz bu Simav çayının ve balaban çayının Devlet Su İşleri tarafından ıslah edilmesi ve sulamaya müsait hale getirilmesini istiyoruz” dedi.
Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, “Simav’ın Yeşilköy tarafından akan, balaban çayı dediğimiz suyun saniyede 500 litreyi aşan debisi bulunmaktadır. Bu suyumuzu daha iyi şartlarda değerlendirebilirsek, Yeni mahalle, Muradınlar Mahallesi, Gökçeler Köyü çevresindeki toplam bin dekar arazi sulanabilir. Simav Ziraat Odası Başkanlığı olarak DSİ müdürlüğüne müracaatlarımızı yaptık. Sulama kanallarının en kısa zamanda yapılmasıyla, çiftçilerimiz daha fazla temiz su kullanabilecek . Balaban Çayı etrafındaki arazilerde yer altı sularının en az 3 metre daha aşağıya düştüğü görülmektedir. Yapılacak olan ıslah çalışmaları sonunda yer altı suları da beslenebilecektir. Oluşturulacak setlerle bin dekarlık alanda daha kaliteli ürün yetiştirmek mümkün olacaktır. Balaban Çayı etrafına atılan çöplerin toplanmasında bizlere destek olan Simav Belediye Başkanlığına teşekkür ediyoruz. El ele vererek Balaban çayımızın suyunu kurtaralım” ifadelerini kullandı.
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