Bal tenekesinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

-Uyuşturucuların gizlendiği kan tüpleri

-Polisin bal tenekesini açmasını

-Diğer detaylar.



( İSTANBUL )- Üsküdar'da bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda kan tüplerine gizlenerek bal tenekesine yerleştirilmiş 565 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi İSTANBUL



- İstanbul'da bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda kan tüplerine gizlenerek bal tenekesine yerleştirilmiş 565 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü timleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında dedektör köpeklerin de yer aldığı operasyonda bir kargo firmasının Üsküdar şubesine baskın yaptı. 31 Mart’ta kargo şubesine düzenlenen operasyonda, H.İ. adına gönderilmiş 54 ayrı kan tüpüne gizlenerek bal tenekesine yerleştirilen 565 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda ‘alıcı’ olarak görünen H.İ. ile ‘gönderici’ M.Ç. adlı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan H.İ. tutuklanırken, M.Ç. adl, kontrolle serbest bırakıldı. (SK-HB-

