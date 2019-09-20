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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Bal sezonu için düzenlenen programda arı saldırısı

Bal sezonu için düzenlenen programda arı saldırısı

Kaymakam Öztabak'ın koryucu elbiseyi giymesi

Erimli Saldırı 

-Kovanların gelmeleri
-Müftünün duaya başlaması
-Arıların saldırısı
-Diğer detaylar

( VAN )- Protokolün arılarla imtihanı VAN

- Van'ın Bahçesaray ilçesinde bal hasat sezonunun açılışı için düzenlenen programda protokolmüyeleri arıların saldırısına uğradı. Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan'ın öncülüğünde Bahçesaray ilçesinde bal hasat programı düzenlendi.
Oldukça verimli bir sezon geçiren arıcılar, bugün de 'şükür duası' yapmak istedi. Şükür duasına Kaymakam Muhammet Öztabak, İlçe Müftüsü Mustafa Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Abdullah Başar, Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Van Arcılır Birliği Başkanı Halil Tandoğan, AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Bahçesaray Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz, Bahçesaray Tarım ve Orman İlçe Müdürü Erkan Hakan ve bazı arıcılar katıldı.
Üzerinde arıcı kıyafeti bulunmayan İlçe Müftüsü Mustafa Kaya, kovanların yanına gelerek protok üyelerinin de hazır bulundu programda dua okuduğu sırada arıların saldırısı başladı.
Bir anda teleşa kapılan ve üzerinde arıcı kıyafeti bulunmayan protokol üyeleri sağa sola kaçtı.Protokol üyeleri ve arıcılar, yaklaşık 100 metre kadar uzaklaştı. Arı kovanların yanından uzaklaşan protokol, töreniburada sürdü. Yapılan duanın ardından katılanlara bal ikram edildi. (EKİP-ŞAK-
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