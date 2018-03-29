Bakü Türk Okullarından kan bağışı kampanyası - BAKÜ
- Kan bağışından detaylar - Bakü Türk Okulları Müdürü Nurullah YazıcıBAKÜ (AA) - Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Okullarında Azerbaycan ordusu ve ihtiyaç duyan hastalar için kan bağışı kampanyası başlatıldı.Azerbaycan Kan Merkezi ile iş birliğiyle düzenlenen kampanya kapsamında Bakü Türk Okullarında görev yapan öğretmen ve veliler kan bağışında bulundu. Bakü Türk Okulları Müdürü Nurullah Yazıcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birçok ülkede benzer okulları bulunduğunu, okullarda hem Türk hem de o ülkelerin vatandaşlarına eğitim verdiklerini ve sosyal projelerle ciddi katkılar sağladıklarını söyledi.
Azerbaycan'da daha önce hiçbir okulda kan bağışı kampanyası yapılmadığını belirten Yazıcı, "Öğretmenlerimiz ve velilerimiz destek olacaklar. Azerbaycan'da bir okulda yapılan ilk kan bağışı kampanyasının giderek tüm okullarda yaygınlaşmasını umuyorum. Bağışladığımız kanların, Kan Merkezi tarafından en iyi şekilde kullanılacağını umuyoruz. Aynı şekilde askeriyenin de ihtiyacı varsa oraya da verilecek." şeklinde konuştu.