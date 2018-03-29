Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Bakü Anadolu Türk Lisesi’nde Azerbaycanlı Askerler İçin Kan Bağışı Kampanyası İzle

- Bakü Anadolu Türk Lisesi’nde Azerbaycanlı Askerler İçin Kan Bağışı Kampanyası İzle

Detay

Öğretmenler Öğretmen Başkent Kullar Kan Bağışı 

-Kan bağışlayan vatandaşlardan görüntüler
-Bakü Anadolu Türk Lisesi Nurullah Yazıcı röp.
-Detaylar

( BAKÜ ) - Bakü Anadolu Türk Lisesi’nde Azerbaycanlı askerler için kan bağışı kampanyası BAKÜ

- Bakü Türk okulunda Azerbaycanlı askerler için kan bağışı kampanyası başlatıldı. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yerleşen “Bakü Anadolu Türk Lisesi”nde Azerbaycanlı askerler için kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Bakü Anadolu Türk Lisesi ve Bakü Başklinik Kan Merkezi tarafından Azerbaycanlı askerler için kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Kampanyaya 18-60 yaş arası katılan vatandaşlar ilk olarak kontrolden geçiriliyor ve daha sonra doktorlar kontrolünde kan bağışında bulunuyor. Kan bağışı kampanyasının Türkiye’de sıklıkla yapıldığını vurgulayan Bakü Anadolu Türk Lisesi Nurullah Yazıcı, “Azerbaycan’da hiçbir okulda böyle bir kan bağışı kampanyasının mevcut olmadığını duyduk. Bununla ilgili okuldaki öğretmenlerimiz yetkililerle temasa geçerek yasal izinleri aldılar. Görüşmenin sonucunda da böyle bir kampanyayı yapmaya karar verdik. Öğrencilerimiz ve velileri bu kampanyaya destek olacaklar. Azerbaycan’da okullarda yapılan ilk kan bağısının giderek tüm okullarda yaygınlaşmasını umuyorum. Bunu sağlaya bilirsek iyi bir şeye vesile olduğumuz için kendimizi mutlu olacağız. Bağışladığımız kanların Kan Merkezi tarafından en iyi şekilde değerlendirileceğine inanıyoruz. Askerinin ihtiyacı varsa oralarda kullanılmak üzere büyük bir gururla kanlarımızı Azerbaycan Kan Merkezi’nin emrine verdik” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı