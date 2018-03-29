- Bakü Anadolu Türk Lisesi’nde Azerbaycanlı Askerler İçin Kan Bağışı Kampanyası İzle

-Kan bağışlayan vatandaşlardan görüntüler

-Bakü Anadolu Türk Lisesi Nurullah Yazıcı röp.

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( BAKÜ ) - Bakü Anadolu Türk Lisesi’nde Azerbaycanlı askerler için kan bağışı kampanyası BAKÜ



- Bakü Türk okulunda Azerbaycanlı askerler için kan bağışı kampanyası başlatıldı. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yerleşen “Bakü Anadolu Türk Lisesi”nde Azerbaycanlı askerler için kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Bakü Anadolu Türk Lisesi ve Bakü Başklinik Kan Merkezi tarafından Azerbaycanlı askerler için kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kampanyaya 18-60 yaş arası katılan vatandaşlar ilk olarak kontrolden geçiriliyor ve daha sonra doktorlar kontrolünde kan bağışında bulunuyor. Kan bağışı kampanyasının Türkiye’de sıklıkla yapıldığını vurgulayan Bakü Anadolu Türk Lisesi Nurullah Yazıcı, “Azerbaycan’da hiçbir okulda böyle bir kan bağışı kampanyasının mevcut olmadığını duyduk. Bununla ilgili okuldaki öğretmenlerimiz yetkililerle temasa geçerek yasal izinleri aldılar. Görüşmenin sonucunda da böyle bir kampanyayı yapmaya karar verdik. Öğrencilerimiz ve velileri bu kampanyaya destek olacaklar. Azerbaycan’da okullarda yapılan ilk kan bağısının giderek tüm okullarda yaygınlaşmasını umuyorum. Bunu sağlaya bilirsek iyi bir şeye vesile olduğumuz için kendimizi mutlu olacağız. Bağışladığımız kanların Kan Merkezi tarafından en iyi şekilde değerlendirileceğine inanıyoruz. Askerinin ihtiyacı varsa oralarda kullanılmak üzere büyük bir gururla kanlarımızı Azerbaycan Kan Merkezi’nin emrine verdik” ifadelerini kullandı.

