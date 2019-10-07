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07 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bakmak için aldığı altın kolyeyi böyle kaçırdı... Kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında

Bakmak için aldığı altın kolyeyi böyle kaçırdı... Kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında

Hırsızlık zanlısı Ahmet Kayışkanat'ın kuyumcuya müşteri gibi girmesi

Cumhuriyet Akalan Güvenlik Kamerası Emniyet Müdürlüğü Hırsız 

-Kuyumcuyu oyalaması
-Kolyeyi çalması

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir kuyumcuyu soyan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Olay Hatay’ın Kırıkhan İlçesi Kanatlı caddesi cumhuriyet mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kuyumcuya müşteri gibi giren A.K. isimli zanlı ilk önce kuyumcudan vitrindeki takı setini göstermesini istedi bu süre zarfında kuyumcuyu oyalayan 25 yaşındaki hırsız ani bir hareketle kuyumcudan bir takı seti içerisindeki parçalardan biri olan kolyeyi çalarak kaçtı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda Kırıkhan ilçe emniyet müdürlüğü asayiş büro ekipleri zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı (SER-
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