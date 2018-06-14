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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Baklavacıların bayram mesaisi - MUŞ

Baklavacıların bayram mesaisi - MUŞ

- Tatlılardan detay - Genel detay - Müşteriye tatlı doldurması - Müşteriden detay - Muş 'ta faaliyet gösteren İşletme sahibi Veysel Okşaş ile röp. - Baklavalardan detay Baklavacıların bayram mesaisiMUŞ (AA) - Muş 'ta yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle tatlı üreticilerinde yoğunluk yaşanıyor. Gelen yoğun talebi karşılayabilmek için pastane imalathanelerinde baklava, şekerpare, kadayıf ve tulumba tatlısı gibi birçok tatlı bayram için hazırlanıyor. Gece gündüz vardiyalı çalışan işletme sahipleri, özenle yaptıkları tatlı çeşitlerini vatandaşların beğenisine sunuyor.

Kadayıf İmalathane 

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