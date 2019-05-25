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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Baklavacıdan para çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı Haberi

Baklavacıdan para çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı Haberi

Zanlı işyerinde işletme sorumlusu kadını oyalayıp parayı alıyor.

( BURSA ) - BURSA

A Haber Tahkikat Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız 


- Bursa’nın İznik ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir kişi baklavacıdaki kasiyeri oyalayarak 48 TL'yi çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Hüseyin Oktay Sokak'ta Argun Gürol’a ait baklavacı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği bilinmeyen bir kişi, baklava satan iş yerine gelerek cemiyeti olduğunu baklava alacağını söyledi.

Ürünlerin fiyatını soran şüpheli iş yerinde çalışan kasiyerden soda istedi. 50 TL vereceğini söyleyen şüpheli, "ben parayı bozdurup geleyim" diyerek tezgahın üzerindeki 48 TL’yi de alıp bir daha geri dönmedi. Dolandırıldığını anlayan kadın hemen oğluna haber verdi. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.
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