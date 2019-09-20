Bakkalın 33 bin liralık veresiye defterini gizli hayırsever satın aldı Haberi

-oda başkanı fatih astepe ile röp

-market sahibi gökhan semerci ile röp



( AYDIN -ÖZEL) AYDIN



- Aydın’da ismini gizli tutan bir hayırsever, mahallelinin bakkala borcu olan 33 bin liralık veresiye defterini satın aldı. Bakkal ise dükkanının önüne astığı pankartla müşterilerinin veresiye borcunun sıfırlandığını bildirdi.İlginç olay, Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana geldi. Şirinevler Mahallesi, 268 Sokak No 86’da bulunan Gökhan Market isimli iş yerinin sahibi, üç gün önce tanımadığı bir vatandaşın iş yerine gelerek 33 bin TL nakit verdiğini ve veresiye defterini satın aldığını belirtti.

Olayın önce bir kamera şakası veya başka bir şey olabileceğini düşünen market sahibi 38 yaşındaki Gökhan Semerci, 10 yıldır marketi işlettiğini ve ilk kez başına böyle bir olay geldiği için halen şaşkınlığını gizleyemediğini, hayırsever vatandaşı da hayatında ilk kez gördüğünü söyledi.



Hayırseverin 3 gün önce akşamüzeri marketine geldiğini ve veresiye defterindeki toplam borcun ne kadar olduğunu öğrendikten sonra masaya 33 bin TL nakit para bırakarak defteri alıp gittiğini belirten market sahibi Gökhan Semerci, 33 bin TL’nin üzerinde bir veresiye çıktığını, geri kalanını da kendisinin sildiğini söyledi.



Semerci’yi ziyaret eden Nazilli Bakkallar Odası Başkanı Fatih Astepe, ilginç olayın Osmanlı gelenekleri ile bağdaşması nedeniyle atadan kalma geleneklerin yaşatılması, hayırseverlikte alan elle veren elin birbirini tanımaması yönünde örnek bir olay olduğunu söyledi.



Nazilli Bakkallar Odası Başkanı Fatih Astepe ise, “Oda üyelerimizden Gökhan Semerci’nin oraya 3 gün önce bir hayırseverimiz gelmiş ve veresiye defterini satın almıştır. Bu Osmanlı Devletinden beri gelen bir geleneğimizdir. Bu hayırseverimiz hem iş yeri sahibimizi hem de buradaki fakir, gariban insanları mutlu etmiştir. Osmanlı Devleti’nden bu yana gelen hayır geleneğimizin inşallah diğer hayırseverlere de örnek olmasını diliyoruz. Bu hayırseverimize de çok teşekkür ediyor, Allah'tan hayrının kabul görmesini diliyoruz” dedi.

Olayın üç gün önce gerçekleştiğini ifade eden market sahibi Gökhan Semerci ise, “Akşamüzeri dükkanımda otururken içeriye biri girdi. Veresiye defterindeki tüm borçları hesaplamamı ve kendisinin bunları ödeyeceğini söyledi.



Önce şaşırdım ama vatandaşın ciddi olduğunu görünce hesapladım ve toplam 60-70 kişinin borcunun 33 bin TL civarı olduğunu söyledim. O da çantasından çıkardığı paralardan 33 bin TL’yi sayarak bana verdi. Hayırsever sayesinde ben de vatandaşlarımız da büyük bir yükten kurtulduk. Ben hemen gelen parayla borçlarımı ödedim. 33 bin TL’den sonrası borçları da kendim silerek veresiye defterini hayırsevere teslim ettim. 10 yıldan beri marketçilik yapıyorum ve ilk kez böyle bir olayla karşılaştım. Allah'tan hayırseverimizin hayrının kabulünü diliyorum” diye konuştu.



