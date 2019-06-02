Bakkaldan aldığı çakmak gazını koklayan genç öldü Haberi

-Gencin fotoğrafı



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’in Nizip İlçesi’nde bakkaldan aldığı tüpteki çakmak gazını koklayan 16 yaşındaki Azad S., yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre dün ikindi vakitlerinde Nizip Sanayi Sitesi’ndeki çalıştığı işyerinden çıkan 16 yaşındaki Azad S., bakkaldan aldığı tüpteki çakmak gazını koklamaya başladı.

Bir süre sonra olduğu yerde fenalaşan Azad S., çevredekilerin ihbarıyla sevk edilen ambulansla Nizip Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Azad S.’nin cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna konulurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

