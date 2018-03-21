Bakırköy'deki Nevruz kutlamasına yoğun güvenlik önlemi

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( İSTANBUL -EK) İSTANBUL



- Bakırköy'de HDP tarafından yapılacak olan Nevruz etkinlikleri öncesi polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Alana girmek isteyen vatandaşların üstleri polis ekipleri tarafından didik didik aranıyor. Bakırköy'de bugün Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından kutlanacak olan Nevruz etkinlikleri öncesi, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar yoğun güvenlik önlemi altında alana gelmeye başladı.

Güvenlik önlemleri kapsamında, olumsuz bir durum yaşanmaması için alana girmek isteyen vatandaşların üstlerini didik didik aranıyor.

