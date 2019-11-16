Bakırköy'de zehirlenen aile son yolculuğuna uğurlandı - İSTANBUL Haberi
- Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazından görüntüler - Ailenin Topkapı Maltepe Mezarlığı'na defnedilme görüntüleriBakırköy'de evde ölü bulunan 3 kişi son yolculuklarına uğurlandıİSTANBUL (AA) - Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan 1'i çocuk 3 kişinin cenazesi toprağa verildi. Osmaniye Mahallesi'ndeki evlerinde, dün ölü bulunan anne Zübeyde D. (38), baba Bahattin D. (38) ve 6 yaşındaki Ali D.'nin cenazeleri, Alibeyköy Mezarlığı'ndaki gasilhaneden alınarak Fatih Camisi'ne getirildi. Bahattin D'nin kardeşi Mehmet D. ve Zübeyde D'nin annesi Neval Y. camide taziyeleri kabul etti.Cenazeler, öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Topkapı Maltepe Mezarlığı'na getirildi. Cenazeler, özel giyimli belediye ekiplerince taşınarak toprağa verildi.
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