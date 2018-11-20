Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Bakırköy'de yolda çökme - İSTANBUL

Bakırköy'de yolda çökme - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntüler - Okul taşıtının sürücüsü Ramazan Nas ile röportajBakırköy'de yolda çökme - Çöken asfalta tekeri gömülen okul servisi belediye ekiplerince kurtarıldıİSTANBUL (AA) - Bakırköy'de asfaltta çökme meydana geldi. Öğrenci servisinin tekerleği çöken kısma batınca belediye ekipleri olaya müdahale etti.Yeşilköy Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde içinde öğrencilerin bulunduğu okul taşıtı seyir halindeyken yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle okul taşıtının arka tekerleği çukura girdi.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.Kimsenin yaralanmadığı olayda yol tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Servis aracının içinde bulunan öğrenciler başka bir araçla okula gönderildi.Okul taşıtının sürücüsü Ramazan Nas, seyir halindeyken yolun aniden çöktüğünü ve aracın arka lastiğinin, oluşan çukurun içine düştüğünü söyledi.

Belediye ekipleri, çöken yola giren servis aracını buradan kaldırdı.

Kırköy Okul Servisi Batın Öğrenciler Servis Aracı 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı