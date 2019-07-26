Bakırköy'de yat yangını - İSTANBUL Video

- Bakırköy'de yat yangını - Yangın çıkan yatın görüntüleri - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiBakırköy'de yat yangınıİSTANBUL (AA) - Bakırköy'de yatta çıkan yangın hasara neden oldu.Alınan bilgiye göre, Ataköy Marina'da bağlı bulunan yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle yatta hasar oluştu.
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