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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Bakırköy’de üst geçide çarpan TIR yola devrildi Video

Bakırköy’de üst geçide çarpan TIR yola devrildi Video

Üst geçitten görüntü

Kırköy Sahil Yolu Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-TIR’dan görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Yolun trafiğe kapatılması
-Yükseklik uyarı tabelası
-TIR’ın vinç yardımıyla yoldan kaldırılması
-Diğer detaylar

( İSTANBUL )- Yola devrilen TIR nedeniyle sahil yolu 3 saat trafiğe kapatıldı İSTANBUL

- Bakırköy sahil yolunda üst geçidin yüksekliğini ayarlayamayan TIR sürücüsü köprüye çarparak yola devrildi. TIR sürücüsü kaza sonrası yaralanırken, yola devrilen TIR nedeniyle sahil yolu 3 saat trafiğe kapalı kaldı. Olay, saat 01:30 sıralarında Bakırköy Sahil yolu Eski Havaalanı caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahil yolu üzerinde devam eden Rahmi Yılmaz yönetimindeki 34 SBC 42 plakalı TIR, sürüsü üst geçidin yüksekliğini ayarlayamayınca üst geçide çarptı. Çarpma sonrası TIR yola devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından camı kırılarak araçtan çıkartılan TIR sürücüsü Rahmi Yılmaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü Rahmi Yılmaz, sağlık ekiplerinin ambulans içerisindeki ilk tedavisi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Yola devrilen TIR, vinç yardımıyla kaldırıldı Üst geçide çarparak yola devrilen TIR nedeniyle sahil Avcılar istikameti trafiğe kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait 2 adet vincin olay yerine gelmesinin ardından polis ekipleri yola dubalar koyarak önlem aldı. Yola devrilen TIR, vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafiğe kapanan yol yaklaşık 3 saat sonra yeniden trafiğe açıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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