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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bakırköy’de tren raylarına atlayan bir kişi hayatını kaybetti

Bakırköy’de tren raylarına atlayan bir kişi hayatını kaybetti

İstasyonun dış görüntüsü

Kırköy Polis Tren Rayları Kışla 

-Polisin Tren raylarındaki incelemesi
-Trenden görüntü
-Detaylar.

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'un Bakırköy ilçesinde tren raylarına atlayarak intihar eden bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, olay akşam saat 23:40 sıralarında Yeşilköy Tren İstasyonu’nda meydana geldi. 43 yaşında olduğu öğrenilen Serdal Ö. adlı bir kişi, iddiaya göre istasyon görevlilerinin şaşkın bakışları arasında hareket halindeki trenin önüne atlayarak intihar etti. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İstasyona ulaşan ekipler, trenin altında kalan Ö.’nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Serdal Ö.’nün cansız bedeni kapsamlı otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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